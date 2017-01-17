В Минсоцполитики насчитали 1,6 млн внутренне перемещенных лиц

По состоянию на 16 января министерство социальной политики Украины поставило на учет 1 650 410 вынужденных переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) и аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В министерстве уточнили, что речь идет в целом о 1 329 425 семьях из Донбасса и Крыма. При этом 1 123 964 семьи обратились за назначением пособия, 1 037 360 из них такая помощь назначена.

В декабре 2016 года правительство Украины заявило о создании в стране при поддержке Европейского Союза единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц.