Сутки в АТО: более 40 обстрелов, ранен один боец ВСУ

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Вторник, 17 января 2017, 07:27

До конца суток, 16 января, враг удвоил количество обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях, ранив одного украинского военного.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь. Также из гранатометов и стрелкового оружия враг открыл огонь по Гнутовому, Марьинке, Водяному, Красногоровке, Широкиному.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляно урочище Шаров Кут, Станица Луганская и Новозвановка.

На Донецком направлении из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

Всего за минувшие сутки зафиксирован 41 обстрел.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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