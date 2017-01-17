Кличко поедет в Давос и пойдет к Пинчуку

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Вторник, 17 января 2017, 09:22

Мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко посетит Всемирный экономический форум в Давосе 17-20 января и примет участие в Украинском завтраке, который организует Виктор Пинчук.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба КГГА.

"На украинский завтрак пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всем мире, доносить позицию – и как гражданина, и как представителя власти – по внешней политики Украины, о реформах, которые происходят", – говорит Кличко.

"И каждый раз я использую такую возможность, ведь меня знают и слышат. Кроме того, есть риски, что кто-то будет доносить неправильные месседжи или будет спекулировать, в первую очередь, относительно нашей политики евроинтеграции. А она остается неизменной! Так же, как и наша позиция в отношении агрессии Российской Федерации на Востоке Украины", – подчеркнул мэр.

По мнению Кличко, в этом мероприятии в Давосе участвуют люди, которые имеют влияние на мировую политику и экономику.

"Это всегда общение, обмен мнениями и поиск перспектив. Поэтому нужно использовать эту площадку", – сказал он.

Кроме того, мэр отметил, что у него запланирован ряд двусторонних встреч с представителями крупных мировых компаний, международного сообщества.

Как известно, перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд "болезненных компромиссов" ряд "болезненых компромисов"  ради завершения конфликта с РФ.

В частности, на временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказ от вступления в НАТО, проведение местных выборов на оккупированных территориях до полного возврата контроля над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Он также предлагал не привязывать вопрос оккупированного Донбасса и вопрос оккупации Крыма.

Еще одним предложением бизнесмена было согласие Украины на постепенное снятие санкций с РФ.

Эти предложения вызвали возмущение общественности. В знак протеста политиков призвали бойкотировать завтрак Пинчука.

Позже стало известно, что президент Петр Порошенко и вице-спикер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе проигнорируют завтрак Виктора Пинчука в Давосе.

В то же время его посетят некоторые депутаты.

Темы: Пинчук Кличко евроинтеграция
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