В госпитале умер солдат с химическими ожогами внутренних органов - полиция

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Среда, 18 января 2017, 23:28

В Военно-медицинском клиническом центре Харькова скончался 34-летний солдат, которого в тяжелом состоянии доставили из госпиталя города Северодонецка 8 января.

Об  этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Согласно информации, у военнослужащего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-ушибленную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей.

"17 января 2017 года, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался", - сообщили в полиции.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Назначена экспертиза для установления причины смерти солдата.

Украинская правда

Темы: Вооруженные силы Харьков
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