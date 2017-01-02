Флот РФ получит реактивные системы залпового огня "Удав" и "Запад"

8595 просмотров
0
Понедельник, 2 января 2017, 06:02

Военно-морской флот России вновь начнет получать реактивные системы залпового огня "Удав" и "Запад".

Об этом сообщил глава российского предприятия "НПО СПЛАВ" Владимир Лепин, пишут "Известия".

"На "СПЛАВе" спустя почти 20 лет возродили производство РСЗО для Военно-морского флота - комплексы "Удав" и "Запад", - сказал он.

Реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав-1М" создан для поражения и отведения атакующих корабль ракет. Кроме того, он способен поражать и подводные лодки. Калибр – 300 мм, максимальная дальность стрельбы – до 300 м.

Ракетный противолодочный комплекс РПК-8 "Запад" предназначен для защиты надводных кораблей от подводных лодок, а также для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов. Калибр РГБ – 213 мм, дальность действия – 400–4300 м.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Американские сенаторы будут добиваться более жестких санкций в отношении России 1 января 2017, 18:12
Высланные российские дипломаты улетели из США 1 января 2017, 16:38
Трамп о кибератаках на выборы в США: Я знаю то, чего другие не знают 1 января 2017, 06:53
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере 17 человек
"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле
АТО: 38 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов
В результате теракта в Турции украинцы не пострадали
Все новости
Персона

Архитектор Театра на Подоле: Потребление стало частью культуры

Место встречи

Гид по новогодним вечеринкам Киева