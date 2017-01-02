"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле

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Понедельник, 2 января 2017, 10:48

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.

Об этом сообщает Reuters.

"В продолжение благословенных операций, которые Исламское государство проводит против защитника креста, Турции, героический солдат халифата ударил по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свое відступницьке праздник ", говорится в заявлении ИГИЛ.

Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе Reina, из автоматов Калашникова.

Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости.

В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.

СМИ сообщили, що стрельбу мог устроить гражданин Кыргызстана или Узбекистана, связанный с ИГИЛ.

Европейская правда

Темы: Турция
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