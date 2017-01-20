В Вашингтоне проходят мероприятия в рамках инаугурации Трампа

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Пятница, 20 января 2017, 03:06

В Вашингтоне в четверг,19 января, начались первые торжественные мероприятия, посвященные инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Укринформ".

Избранный президент Дональд Трамп со своей женой Меланией прибыл в четверг самолетом в Вашингтон и уже успел побывать на нескольких официальных событиях.

В частности, в первой половине дня он вместе с избранным вице-президентом США Майком Пенсом принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонском Национальном кладбище.

Доступ на это мероприятие был разрешен только для членов семей первых лиц, представителей администрации и отдельно аккредитованных СМИ.

Вечером четверга Дональд Трамп вместе с женой появились на инаугурационном концерте в центре Вашингтона возле мемориала Линкольна. Трамп отдал честь памятнику и присоединился к зрителям концерта за специальной стеклянной оградой.

В пятницу, 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа. По традиции, церемония пройдет в Капитолии в присутствии миллионной толпы американцев.

Как ранее сообщалось, более 50 конгрессменов заявили, что будут бойкотировать инаугурацию Трампа.

Темы: Трамп США
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