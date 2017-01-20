Сенегал приостановил военное вторжение в Гамбию

4021 просмотр
0
Пятница, 20 января 2017, 09:03

Объединенные вооруженные силы Западной Африки объявили, что военная операция, которая началась в четверг для разрешения президентского кризиса в Гамбии, приостановлена.

Об этом сообщает 20 января российская служба ВВС.

Отмечается, что стороны совершат последнюю попытку при международном посредничестве мирно урегулировать ситуацию.

Новые посреднические переговоры пройдут в пятницу. Их возглавит президент Гвинеи Альфа Конде, так как переговоры между уходящим президентом Гамбии Яхьей Джамме и президентом Мавритании Мохамедом Ульд Абдель Азизом поздно вечером в четверг зашли в тупик.

Ранее региональный блок Западной Африки ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) продлил срок действия истекшего в полуночь со среды на четверг ультиматума Джамме до полудня пятницы и пригрозил после этого силой заставить президента уйти.

19 января Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу.

Как сообщало в четверг вечером агентство Reuters со ссылкой на представителя сенегальских военных, войска перешли границу в четверг.

Такой шаг был предпринят на фоне единогласного решения Совета Безопасности ООН поддержать интервенцию Сенегала в Гамбию.

В резолюции осуждается нежелание действующего главы государства Яхьи Джамме покинуть президентский пост. За документ проголосовали все 15 государств – членов СБ, в том числе Россия.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику
В Мельбурне автомобиль въехал в толпу, есть погибшие
ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе
Черныш: Боевики ОРДЛО шантажировали, что не будут поставлять уголь
Все новости
Документы

ЦРУ рассекретило почти миллион исторических документов. Во многих об Украине

Фотоистория

Что ищут люди в проруби?