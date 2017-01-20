В Украине арестовали родственника умершего президента Узбекистана

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Пятница, 20 января 2017, 15:56

Украинский суд решил арестовать родственника умершего президента Узбекистана Ислама Каримова, разыскиваемого Ташкентом по подозрению в растрате сотен миллионов долларов.

В Соломенском райсуде Киева 20 января сообщили "Радио Свобода", что этот суд постановил арестовать 33-летнего гражданина Узбекистана Акбарали Абдуллаева.

По сообщению, при задержании Абдуллаева на прошлой неделе в аэропорту "Жуляны" в Киеве у него обнаружили паспорта Узбекистана и Доминиканы.

Сейчас рассматривают вопрос о его экстрадиции в Узбекистан.

Абдуллаева, который является племянником вдовы Ислама Каримова Татьяны Каримовой, в Ташкенте обвиняют в растрате и финансовом мошенничестве в 2014 году.

Когда и как он покинул Узбекистан, пока неизвестно.

Темы: суд
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