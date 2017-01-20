Обама встретил Трампа в Белом доме

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Пятница, 20 января 2017, 16:55

Барак Обама и его жена Мишель встретили избранного президентом США Дональда Трампа и будущую первую леди Меланию в Белом доме.

Они встретились на ступеньках Белого дома, Обама и Трамп пожали друг другу руки, а их жены обнялись, прежде чем обменяться подарками, сообщает Daily Mail.

Две известных пары встретились для чаепития перед тем, как вместе отправиться в Капитолий, где состоится инаугурация Дональда Трампа как 45 президента Соединенных Штатов Америки.

Ранее в пятницу Трамп с семьей посетили богослужение в епископальной церкви Святого Иоанна.

В это время Обама по традиции оставил письмо для нового президента на столе в Овальном кабинете.

Когда его спросили, чувствовал ли он ностальгию, возвращаясь в Белый дом, Обама ответил: "Конечно!".

Между тем, некоторые американцы вышли 20 января с протестом против Трампа.

Некоторые украинские политики полетели в Вашингтон на торжества по случаю инаугурации Трампа, тогда как президента Петра Порошенко не приглашали.

Алена Рощенко, УП

Темы: США Трамп Обама
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