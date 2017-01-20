В РФ хотят перезапустить Липецкую фабрику

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Пятница, 20 января 2017, 17:28

Закрытая решением украинской группы Roshen кондитерская фабрика в Липецкой области может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива.

Об этом заявил RNS губернатор региона Олег Королев.

"Конечно (возможен перезапуск - Ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти - до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут", - подчеркнул губернатор.

По его словам, потенциальные инвесторы заинтересованы в активе, но структуры, связанные с президентом Украины Петром Порошенко, пока не приняли окончательного решения о продаже фабрики.

"Интересантов хватает, и очень приятно это осознавать. И наши российские, и нероссийские. Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем", - сказал он.

Губернатор отказался назвать потенциальных покупателей фабрики, сославшись на соглашения о неразглашении информации.

Ранее в пятницу стало известно, что украинская корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года. 

Около 700 человек персонала фабрики уже проинформированы об остановкедеятельности фабрики и сокращениях.

Ранее в Roshen заявили, что Путин не дает им продать Липецкую фабрику.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что фабрика "Рошен" в Липецкой области, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, продолжает работать, несмотря на определенные трудности.

В январе 2016 года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.

Экономическая правда

Темы: Roshen
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Комментарии — 4
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IP: 95.133.225.---Brokerman20.01.2017 19:02
Наконец то под натиском обществености порошенко СОЗРЕЛ.. до понимания ЧТО ФАБРИКУ НУЖНО БЫЛО ХОТЬ ДАРОМ ОТДАТЬ.. ЕЩЕ ДВА ГОДА НАЗАД..
Какой ужас.. два года позора..
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IP: 212.80.32.---scs11120.01.2017 18:24
Манипуляция и ложь представителя власти РФ, которая находит своё место на сайте УП, это не первый раз сайт УП распространяет ложь представителей РФ и фейки Ольгинской фабрики
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IP: 95.135.40.---FLAG20.01.2017 18:10
В цій "мутній" історії багато чого незрозумілого :
- чому тільки тепер - після майже після 3-х річної війни з рашею і окупацією Крима і Донбаса -
виникло це питання ; що - пуйло "дозволив" продати ці активи ?
- і вайсман - не продає ці активи,а якось незрозуміло,тільки колись...буде призупиняти роботу цієї фабрики...Мій висновок : а може - вони вдвох з пуйлом грають під килимом в якусь незрозумілу для українців(а осбливо,для хлопців - фронтовиків) дуже "мутну" гру ???
Ще один висновок : "грядуть" вибори...Тільки які ????
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IP: 194.165.46.---Бодро20.01.2017 17:33
ну й лицеміри, самі блокують продаж, а потім кажуть що, чекають рішення
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