Порошенко надеется на эффективное сотрудничество с Трампом

Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос иностранных СМИ об ожиданиях от новой Администрации США, информирует пресс-служба главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", – сказал украинский лидер.

Порошенко также подчеркнул, что Россия незаконной аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая базировалась на системе Совета безопасности ООН, – потому НАТО является единственным механизмом поддержания безопасности.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сферах безопасности и обороны, чрезвычайно важно для Украины и глобальной безопасности", – отметил украинский президент.