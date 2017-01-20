Порошенко надеется на эффективное сотрудничество с Трампом

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Пятница, 20 января 2017, 17:30

Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос иностранных СМИ об ожиданиях от новой Администрации США, информирует пресс-служба главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", – сказал украинский лидер.

Порошенко также подчеркнул, что Россия незаконной аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая базировалась на системе Совета безопасности ООН, – потому НАТО является единственным механизмом поддержания безопасности.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сферах безопасности и обороны, чрезвычайно важно для Украины и глобальной безопасности", – отметил украинский президент.

Темы: Порошенко США Трамп
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IP: 95.135.40.---FLAG20.01.2017 17:48
Якщо брехати не буде : Трамп - такий же бізнесмен,як і вайсман і тому його важко буде обдурити...
А якщо буде також брехати як і Обамі : Україну чекає повна розруха і зникнення з карти Світу...
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