Штаб АТО: Враг совершил 25 обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях

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Суббота, 21 января 2017, 07:18

В течение суток, 20 января, боевики из гранатометов, минометов и стрелкового оружия совершили 25 обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях, один украинский военный погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из  82-миллиметровых минометов обстреливали позиции ВСУ в районе Новоселовки Второй. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.

На Луганском направлении из тех же видов вооружения обстреляны Новозвановка, Сизое и Станица Луганская.

Как сообщалось, 20 января в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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