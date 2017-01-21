Штаб АТО: Враг совершил 25 обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях
В течение суток, 20 января, боевики из гранатометов, минометов и стрелкового оружия совершили 25 обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях, один украинский военный погиб.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 82-миллиметровых минометов обстреливали позиции ВСУ в районе Новоселовки Второй. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.
На Луганском направлении из тех же видов вооружения обстреляны Новозвановка, Сизое и Станица Луганская.
Как сообщалось, 20 января в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.