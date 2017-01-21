Останки Олеся перевезут в Украину до конца следующей недели

1545 просмотров
0
Суббота, 21 января 2017, 21:02

Останки украинского писателя Александра Олеся перевезут в Украину до конца следующей недели.

Об этом сообщил в субботу на вечере памяти поэта в Праге поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский, передает Радио Свобода.

"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", - сообщил дипломат.

21 января в столице Чехии Праге по инициативе украинской общины также отслужили панихиду по Александру Олесю и его жене Вере Кандыбе.

Ранее в эфире Радио Свобода министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что уже определено место для перезахоронения останков Александра Олеся в Киеве на Лукьяновском кладбище. Нищук однако не указывал точную дату перезахоронения писателя в Украине, объяснив это "техническими моментами".

В начале января 2017 года в Чехии эксгумировали останки похороненного на Ольшанском кладбище Праги известного украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы) и его жены Веры. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья мужчины, который это делал и имел на могилу право собственности, решила после его смерти похоронить его на том месте.

МИД Украины сообщил, что останки Александра Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте окончательного захоронения. Президент Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Александра Олеся в Чехии.

Темы: Чехия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Чехия позволила передать останки Александра Олеся Украине - Порошенко 14 января 2017, 15:34
Савченко в Чехии встретится с парламентариями и общественностью 10 января 2017, 04:41
Президент Чехии Земан считает, что его страна - следующая мишень террористов 8 января 2017, 20:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Нардеп, на которого готовили покушение - Антон Геращенко
Порошенко: мы придерживаемся минских соглашений, но сначала безопасность
Порошенко политикам: вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?
Сутки в АТО: Боевики били из минометов и гранатометов
Все новости
Истории про бизнес

Мастерская заготовок для творчества Sky Swallow

Афиша на 20-22 января

Лекции по литературе, экскурсия по срит-арту, кино, вечеринки, тусовки