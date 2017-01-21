Делегация США не полетит на переговоры в Астане. Страну представит посол

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Суббота, 21 января 2017, 21:59

Соединенные Штаты на переговорах по Сирии в Астане будет представлять посол США в Казахстане Джорж Крол.

Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение, распространенное посольством США в Астане.

"Мы приветствуем и ценим приглашение Казахстана для участия в переговорах в качестве наблюдателя. Учитывая инаугурацию президента и процессы по передаче власти, делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане. Соединенные Штаты будут представлены в лице нашего посла в Астане", - сказал Тонер.

Тем временем, в Астану уже прибывают участники переговоров.

Как сообщил МИД Казахстана, в Астану прибыли представители России, Турции, Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, они уже провели неофициальную встречу.

Ожидается, что в ночь на 22 января в Астану прилетит спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и главы делегаций сирийской оппозиции. Прибытие представителей правительства Сирии ожидается в воскресенье.

Как ожидается, международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет в Астане 23 и 24 января.

Темы: США Казахстан Сирия
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