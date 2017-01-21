Взрыв в лагере сирийских переселенцев в Иордании: минимум 11 погибших

603 просмотра
0
Суббота, 21 января 2017, 22:06

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в субботу в лагере Рукбан для вынужденных сирийских переселенцев на границе Сирии и Иордании.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате взрыва погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых - семья с двумя детьми, сообщает "Немецкая волна".

Еще четверо погибших - бойцы с востока Сирии, боровшиеся против радикального "Исламского государства" (ИД).

По информации Центра, число жертв может возрасти - несколько раненых находятся в критическом состоянии, передает информагентство AFP.

Всего, по информации Организации Объединенных Наций (ООН), в лагере нашли приют около 85 000 сирийцев. О потерях среди граждан Иордании данных нет, ответственность за взрыв пока никто не взял.

Иордания закрыла границу с Сирией в июне 2016 года. Причиной стал теракт ИД, в котором погибли семь иорданских солдат. Гуманитарную помощь в лагерь поставляет ООН, осенью прошлого года правозащитники назвали условия содержания там "адскими".

Темы: Сирия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Делегация США не полетит на переговоры в Астане. Страну представит посол 21 января 2017, 21:59
Пентагон: в ходе авиаудара в Сирии убиты более 100 боевиков "Аль-Каиды" 21 января 2017, 08:00
Сирия отдала России в аренду на 49 лет базу флота в Тартусе 21 января 2017, 01:53
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Нардеп, на которого готовили покушение - Антон Геращенко
Порошенко: мы придерживаемся минских соглашений, но сначала безопасность
Порошенко политикам: вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?
Сутки в АТО: Боевики били из минометов и гранатометов
Все новости
Истории про бизнес

Мастерская заготовок для творчества Sky Swallow

Афиша на 20-22 января

Лекции по литературе, экскурсия по срит-арту, кино, вечеринки, тусовки