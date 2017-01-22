В Украине отметили День Соборности: "живые" цепи, гербы и флешмобы

В городах Украины 22 января проходят мероприятия ко Дню Соборности: участники акций организуют "живые цепи" и "гербы" Украины и проводят флешмобы.

Так, в Одессе несколько сотен местных жителей провели флешмоб возле памятника Дюку, сообщает "Думская". Активисты выстроились на Приморском бульваре с флагами областей Украины, а позже сформировали солнце в виде спирали, где сердцевина - флаги областей и Крыма, а лучи - флаги Украины.

ФОТО АНДРЕЯ Колесниченко



В Мариуполе вокруг драматического театра жители выстроились в "живую цепь", каждому участнику флешмоба выдали патриотические воздушные шарики. После того, как "цепь" соединилась, участники флешмоба создали "тризуб". Участники акции спели гимн Украины и запустили шарики в небо, пишет 0629.com.ua.

В Николаеве участники патриотического флешмоба образовали на главной площади города "живой герб" Украины, сообщает Укринформ. Среди участников акции, организовались через социальные сети, были депутаты и некоторые чиновники.

В Краматорске ученики общеобразовательных школ провели патриотическую акцию, объединив улицы города живой цепочкой, символизирующий единство страны. Дети, которые пережили оккупацию и войну на Донбассе, поздравили соотечественников с праздником.

В Запорожье участники акции символически объединили два берега Днепра живой цепью на плотине Днепрогэса, сообщает Интерфакс-Украина. Участие в акции приняли сотни жителей Запорожья. Участники акции исполнили украинские песни, скандировали патриотические лозунги.

"Группы людей с красно-черными и государственными флагами Украины двинулись по ДнепроГЭСа с правого и левого берега Днепра навстречу друг другу. Встретившись на середине плотины, участники акции "побратались", после чего, взявшись за руки, выстроили полукилометровую живую цепь", - говорится в сообщении.

Во Львове жители и гости города отпраздновали День Соборности общей молитвой и Вече, сообщили в пресс-службе Львовской ОГА. Участники вече развернули многометровый флаг Украины. Кроме того, на пешеходном мосту над аллеей в парке "Погулянка" школьники и студенты провели акцию "Мост единства", во время которой образовали живую цепь.

Украинская правда