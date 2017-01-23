Луценко обещает закон о реабилитации участников повстанческого движения

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Понедельник, 23 января 2017, 00:29

Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал разработку Закона Украины о реабилитации участников Украинской революции и повстанческого движения.

Об этом он написал в facebook.

"Считаю, что в этом году мы должны осуществить всеобъемлющую реабилитацию участников национально-освободительного движения времен Центральной Рады, Гетманщины, Директории УНР и повстанческого движения 1917 - начала 1930-х годов. С этой целью мы планируем разработку Закона Украины о реабилитации участников освободительной борьбы", - сообщил он.

Луценко добавил, что этот закон должен вступить в силу именно в 2017 году.

"Именно в юбилейный 2017 - год 100-летия Украинской революции мы должны восстановить историческую справедливость и отдать дань уважения борцам за свободу и независимость нашего государства", - написал генпрокурор.

Как сообщалось, 14 декабря прошлого года суд реабилитировал последних из осужденных большевиками атаманов Холодного Яра.

Темы: Луценко история законы
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