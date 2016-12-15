Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Усіх засуджених більшовиками отаманів Холодного Яру реабілітовано

Четвер, 15 грудня 2016, 00:14

14 грудня суд реабілітував останніх із засуджених більшовиками отаманів Холодного Яру.

Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

"За поданням Київського обл прокурора суд реабілітував останніх із засуджених радянською владою до розстрілу отаманів Холодного Яру - І. Грисюка - Гайового, М. Куценка, Г. Олійника, І. Мельниченка, П. Олійника, М. Забудського, П. Троценка, П. Савенка, К. Ніколаєнка, Г. Галущенка", - написав він.

"Суд встановив, що обвинувачення, яке сформульоване у вироку трибуналу, вказує на те, що холодноярці засуджені за боротьбу, в тому числі і збройну, проти радянської влади, за прагнення створення незалежної Української держави, за участь у збройних загонах Української народної республіки та інші дії, які стверджують їх участь у боротьбі за незалежність України", - зазначив Луценко.

Він підкреслив, що всі отамани Холодного Яру реабілітовані.

Справа № 1136/1923 розглядалася в суді за позовом прокуратури (до генерального прокурора надійшло звернення громадян з приводу реабілітації Холодноярських повстанців), сторона прокуратури висловлювала свою позицію в тому ключі, що це були герої України, а не злочинці, і суд має відновити історичну справедливість.

Отаманів Холодного Яру вперше могли реабілітувати ще у 1994 році, однак прокуратура Київської області відмовилася переглядати справу.

Теми: судЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
суд
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: