Шухевич предлагает наказывать за отрицание Голодомора и статуса УПА
Народный депутат Юрий Шухевич подал законопроект, которым предлагает установить ответственность за отрицание факта Голодомора, а также отрицание статуса бойцов ОУН и УПА как борцов за независимость.
Так, Шухевич предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 448 - публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
За такие действия он инициирует наказание штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
Политиков же за такие же действия Шухевич предлагает наказывать 5 годами тюрьмы.
"Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или совершенные повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, – наказывается штрафом до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до пяти лет", - сказано в проекте закона.
Как известно, в ряде стран установлена ответственность за отрицание факта Холокоста.
Украинская правда
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Тоталітаризм у крові - невиліковний. Партія - наш рульовий, так, пане Юрію?
Краще б подивилися що вже накоїли по ваших законах... та як вбивають країну по ваших ідеях.
А ти часом не попутав джерело идей, розумничку??
Краще б подивилися що вже накоїли по ваших законах... та як вбивають країну по ваших ідеях.