Шухевич предлагает наказывать за отрицание Голодомора и статуса УПА

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Понедельник, 23 января 2017, 15:09

Народный депутат Юрий Шухевич подал законопроект, которым предлагает установить ответственность за отрицание факта Голодомора, а также отрицание статуса бойцов ОУН и УПА как борцов за независимость.

Так, Шухевич предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 448 - публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

За такие действия он инициирует наказание штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Политиков же за такие же действия Шухевич предлагает наказывать 5 годами тюрьмы.

"Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или совершенные повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, – наказывается штрафом до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до пяти лет", - сказано в проекте закона.

Как известно, в ряде стран установлена ответственность за отрицание факта Холокоста.

Украинская правда

Темы: голодомор
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Комментарии — 3
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IP: 94.178.43.---Valijan Mojahed23.01.2017 17:39
Mike_Kharkov:
Тоталітаризм у крові - невиліковний. Партія - наш рульовий, так, пане Юрію?
Краще б подивилися що вже накоїли по ваших законах... та як вбивають країну по ваших ідеях.
F

А ти часом не попутав джерело идей, розумничку??
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IP: 96.23.187.---Roman Serbyn23.01.2017 16:33
Історичні факти встановляється наукою а не державними законами․
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IP: 188.163.83.---Mike_Kharkov23.01.2017 16:22
Тоталітаризм у крові - невиліковний. Партія - наш рульовий, так, пане Юрію?
Краще б подивилися що вже накоїли по ваших законах... та як вбивають країну по ваших ідеях.
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