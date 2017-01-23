Приватизация за год принесла 189 млн вместо ожидаемых 17 миллиардов

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Понедельник, 23 января 2017, 16:38

Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 миллиона гривень, что на 24,8% больше, чем в 2015 году.

Об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества.

В то же время, ранее в декабре фонд планировал перечислить в бюджет от приватизации за 2016 год 331 миллион гривен.

Однако, как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, еще не все покупатели в полном объеме оплатили приватизированные объекты.

В отчете ФГИУ сообщается, что центральное и региональные управления фонда за отчетный период продали 139 объектов государственной собственности (в том числе в декабре – 19) и 406 объектов коммунальной собственности (в декабре – 137).

Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИ должен был направить в бюджет 17,1 миллиарда гривен.

Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривен не подал заявку ни один инвестор.

Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики. Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 миллиона гривен, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.

Темы: приватизация экономика
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IP: 46.22.208.---Mihail Korzhov23.01.2017 17:49
А кто ждал другого результата? Весь год только и говорили что нужно приватизировать и это прозрачный процесс, а как до дела дошло, то сразу подводные камни вылезли!
Пример с ОПЗ показателен - Саакашвили отработал на все 100% свои денежки, сорвал приватизацию, а теперь и вообще завод закрылся! Думаю понимаете что это все спланированная акция, чтоб теперь завод за бесценок отдать нужным людям!
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