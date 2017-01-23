"Белый ангел": фотограф снял жизни вблизи ЧАЭС и получил награду во Франции

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Понедельник, 23 января 2017, 18:13

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, которого в понедельник избрали на новый годовой срок, заявил о необходимости снятия всех политических санкций с делегации РФ.

Об этом он заявил в общении с российскими и украинскими журналистами, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Аграмунт выразил сожаление из-за решения России не участвовать в работе ПАСЕ. "Позиция РФ не изменилась – они готовы вернуться сюда в случае, если они будут полностью восстановлены в правах, включая право голосовать и участвовать в работе комитетов", - отметил он.

"Я считаю что россияне должны быть здесь, в ассамблее, с полноценными правами. Но не я должен принимать это решение, это – решение, которое должна принимать ассамблея", - сказал президент ПАСЕ, подчеркнув, что говорит это от себя лично, поскольку не имеет полномочий ассамблеи для таких заявлений.

Аграмунт считает, что продолжающаяся аннексия Крым не является основанием для сохранения санкционных ограничений.

"Я не могу единолично решить, вернется ли Россия с полными правами или нет. Но моя позиция такая: один вопрос – осуждать действия РФ в Украине, и мы уже осудили их.

Но это не означает что мы должны прекращать диалог. Совет Европы не будет стоять на обеих ногах без сотрудничества с РФ", - пояснил Аграмунт.

Темы: ПАСЕ Росcия
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