Офицер СБУ за деньги закрывал глаза на контрабанду

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Понедельник, 23 января 2017, 20:11

Исполняющего обязанности начальника отдела военной контрразведки СБУ в Луцке задержали за получение взятки.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Согласно информации, подполковник получил 15 000 гривен от военнослужащего Луцкого пограничного отряда за то, что не будет сообщать правоохранителям информацию о возможном участии в схеме контрабанды товаров через госграницу Украины.

Фото с Fb-страницы Матиоса
Фото с Fb-страницы Матиоса

"Деньги обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия. Офицер задержан", - написал Матиос на Facebook.

Украинская правда







Темы: СБУ контрабанда Луцк
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