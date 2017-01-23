Минюст РФ готов передать Украине 16 осужденных из Крыма

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Понедельник, 23 января 2017, 20:42

Минюст России сообщил о полученном согласии от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН в Крыму.

Об этом, отвечая на запрос ТАСС, сообщили в пресс-службе ведомства.

"От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 года", - сказано в сообщении Минюста.

Ранее представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что изначально стороны обговаривали передачу 18 осужденных, но у одного из них оказалось российское гражданство, один освободился по УДО, поэтому речь идет о передаче 16 заключенных из Крыма для отбывания наказания.





Темы: тюрьма Крым Росcия
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