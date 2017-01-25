Аваков: Поймали банду, воровшую автомобили нардепов и чиновников

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Среда, 25 января 2017, 18:20

Нацполиция при содействии СБУ и Генпрокуратуры разоблачили преступную группировку, которая занималась похищением автомобилей в 6 областях Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам группировка организовала "схему, по которой в стране несколько лет действовало устойчивое иерархическое объединение, которое специализировалось на угонах дорогих автомобилей с последующим возвращением за вознаграждение".

"По имеющейся у следствия на данный момент информации, группировка "работала" в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Кроме того, только в 2016 году и только в Киеве этой "фирмой" было возвращено за вознаграждение владельцам 67 авто, похищенных другими преступными группировками", - добавил он.

Аваков рассказал, что сейчас задержаны пятеро ключевых фигурантов.

"Проведено 48 санкционированных обысков, в ходе которых выявлено и приобщено к материалам дела 8 элитных автомобилей, на которых передвигались фигуранты, 1 недавно похищен "Мерседес", десятки ценных часов, наличные средства и ценности, добытые преступным путем, устройства для считывания сигнала с электронного ключа автомобилей, несколько десятков мобильных телефонов, наркотические вещества и оружие", - написал он.

По его словам, "основателем" аферы оказался киевлянин 1979 года, бывший курсант Академии внутренних дел Украины, исключен из вуза за употребление наркотических веществ.

"Он был участником преступных группировок, которые занимались разбоями, грабежами и рэкетом. В криминальном мире фигурант известный по прозвищу "Карп", "Псих" и "Жид", а по служебной правоохранительным базам проходит за совершение преступлений имущественного характера, незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков", - написал Аваков.

Он рассказал, что похитители, после угона машины возвращали ее владельцу за деньги.

"Банда угонщиков, наладив тесные связи в судебной структуре, СБУ, среди действующих сотрудников полиции, и чувствуя свою безнаказанность настолько вошла в раж, что начали похищать автомобили государственных должностных лиц, среди которых: народные избранники и чиновники из аппарата Президента Украины", - написал он, не назвав ни одной фамилии.

Украинская правда

Темы: Аваков МВД криминал
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Комментарии — 7
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IP: 95.135.34.---FLAG25.01.2017 21:54
КОММЕНТ ДЛЯ АДМІНІВ Української Правди : ЯК ЖЕ ВАЖКО ДО ЦЬОГО САЙТУ ЗАХОДИТИ , НАВІТЬ , ЯКЩО ТИ ЗАРЕЕСТРОВАНИЙ ??? ПРИБЕРІТЬ ГЛЮКИ !
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IP: 95.135.34.---FLAG25.01.2017 21:52
Ну це,мабуть,нові Робінгуди,або - Деточкини.
Пам'ятаєте,з радянського фільму : "Свободу Деточкіну ! "
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IP: 95.135.34.---FLAG25.01.2017 21:47
КОММЕНТ ДЛЯ АДМІНІВ Української Правди : ЯК ЖЕ ВАЖКО ДО ЦЬОГО САЙТУ ЗАХОДИТИ , НАВІТЬ , ЯКЩО ТИ ЗАРЕЕСТРОВАНИЙ ??? ПРИБЕРІТЬ ГЛЮКИ !
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IP: 141.0.13.---Мавра Новикова25.01.2017 19:09
А ту банду, яка у них совість вкрала коли будете ловити?
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IP: 98.249.209.---Oleksandr Petruk25.01.2017 18:47
Нагородити і відпустити!
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