На Херсонщине задержали завотделением, который требовал у пациенток деньги

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Среда, 25 января 2017, 22:35

Заведующего гинекологическим отделением одной из больниц Херсонской области задержали в служебном кабинете по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Согласно информации, медик требовал от пациентки взятку за проведение операции и выдачу больничного листа. 30-летняя женщина передала врачу 3000 гривен и получила взамен необходимый документ.

Кроме того, во время проведения обыска по месту жительства медика правоохранители изъяли более 68 000 рублей РФ и 70 000 гривен.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: Херсонская область коррупция
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