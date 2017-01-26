СБУ обнаружила большой тайник с оружием на Донбассе

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Четверг, 26 января 2017, 02:27

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в городе Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тайник была обустроен на территории бывшего стеклокомбината.

"Оперативники СБ Украины изъяли из тайника шесть гранатометов РПГ-22, три гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, более двухсот пятидесяти патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили,  что продолжаются оперативные действия для установления организаторов тайника и происхождения оружия и боеприпасов.

 
Темы: СБУ
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