В Италии нашли тела всех 29 погибших в результате схода лавины
В Италии поздно вечером 25 января обнаружили последние два тела погибших в результате схода снежной лавины на отель Rigopiano.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Таким образом, были обнаружены тела всех 29 жертв.
В момент схода лавины в отеле находилось 40 человек: 12 сотрудников и 28 гостей, среди которых 4 детей.
Напомним, в ночь на 19 января в горнолыжном городке Фариндола в центральной Италии сошла лавина, которая полностью разрушила отель. Вероятно, сход лавины спровоцировали землетрясения, которые произошли в центральной Италии в тот день.
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