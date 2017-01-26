В Италии нашли тела всех 29 погибших в результате схода лавины

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Четверг, 26 января 2017, 07:42

В Италии поздно вечером 25 января обнаружили последние два тела погибших в результате схода снежной лавины на отель Rigopiano.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Таким образом, были обнаружены тела всех 29 жертв.

В момент схода лавины в отеле находилось 40 человек: 12 сотрудников и 28 гостей, среди которых 4 детей.

Напомним, в ночь на 19 января в горнолыжном городке Фариндола в центральной Италии сошла лавина, которая полностью разрушила отель. Вероятно, сход лавины спровоцировали землетрясения, которые произошли в центральной Италии в тот день.

Темы: Италия
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