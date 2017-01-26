Трамп одобряет применение пыток к подозреваемым в терроризме

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что использование пыток в отношении подозреваемых в терроризме в американских тюрьмах является эффективным и может быть оправдано.



Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News 25 января, передает украинская служба Deutsche Welle.



Отвечая на вопрос о вероятности возвращения таких пыток, как имитация утопления и т.д., Трамп заявил, что накануне он общался с высокопоставленными представителями разведки и спросил у них, эффективны ли пытки.



"И ответ был да, однозначно", – отметил Трамп.



Он привел в пример те убийства, которые совершают боевики террористической организации "Исламское государство" на Ближнем Востоке, убивая людей и снимая это на видео. По его словам, ИГ делает вещи, "о которых никто не слышал со времен Средневековья".



"С огнем нужно бороться с помощью огня", – убежден президент США.



В то же время он добавил, что в этом вопросе полагается на мнение своей команды, в частности, главу Центрального разведывательного управления Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса.



"Но считаю ли я, что это работает? Безусловно, это работает", – заявил Трамп.