Трамп одобряет применение пыток к подозреваемым в терроризме

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Четверг, 26 января 2017, 10:16

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что использование пыток в отношении подозреваемых в терроризме в американских тюрьмах является эффективным и может быть оправдано.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News 25 января, передает украинская служба Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос о вероятности возвращения таких пыток, как имитация утопления и т.д., Трамп заявил, что накануне он общался с высокопоставленными представителями разведки и спросил у них, эффективны ли пытки.

"И ответ был да, однозначно", – отметил Трамп.

Он привел в пример те убийства, которые совершают боевики террористической организации "Исламское государство" на Ближнем Востоке, убивая людей и снимая это на видео. По его словам, ИГ делает вещи, "о которых никто не слышал со времен Средневековья".

"С огнем нужно бороться с помощью огня", – убежден президент США.

В то же время он добавил, что в этом вопросе полагается на мнение своей команды, в частности, главу Центрального разведывательного управления Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса.

"Но считаю ли я, что это работает? Безусловно, это работает", – заявил Трамп.

Темы: США терроризм Трамп
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