Под Новозвановкой боевики применили "Грады"
Этой ночью пророссийские террористы ОРЛО осуществили обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" в районе Новозвановки Луганской области.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Сегодня, 26 января, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности. Около двух часов ночи противник применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новозвановка", - говорится в сообщении.
По данным украинских военных, в целом оккупанты выпустили по меньшей мере 20 ракет. Обстрел длился несколько минут, однако, к счастью, потерь среди военнослужащих и мирного населения нет.
Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 48 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в результате чего двое бойцов ВСУ были ранены, один получил ранения.
Как известно, согласно Минским договоренностям, РСЗО "Град" должны быть отведены минимум на 70 км от линии разграничения на Донбассе.
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