Полторак анонсировал переход 25 частей на новую систему питания

502 просмотра
0
Четверг, 26 января 2017, 15:37

В 2017 году 25 военных частей перейдут на обновленную систему питания.

Об этом в четверг сказал министр обороны Степан Полторак, говоря об оборонной реформе.

"Продолжается реформа продовольственного обеспечения. Утвержден каталог продуктов, соответствует стандартам Альянса. Проведено эксперимент в двух воинских частях, который был удачен. И в 2017 году у нас 25 военных частей переходят на новую систему питания личного состава, значительно лучшую и современнее чем была раньше", - сказал он.

По его словам на разработке также находится военно-медицинская доктрина Украины.

Полторак напомнил, что к работе комитета реформы ВСУ и Минобороны присоединились 37 советников иностранных советников.

Украинская правда

Темы: Минобороны Полторак
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Минобороны: РФ спрятала от инспекции артиллерию возле Украины 24 января 2017, 14:09
Порошенко создал над Донбассом специальную военно-воздушную зону 23 января 2017, 13:50
Боевикам ОРЛО не хватает больниц из-за потерь – разведка 23 января 2017, 11:32
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Против участников "блокады" железной дороги на Луганщине открыли дело
Число претендентов на руководителя Нацполиции сократилось до 10
МИД: Зеркаль неверно трактовали. Крым и Донбасс должны обсуждать с Украиной
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
Все новости
Интервью

Технологии и теология – российский философ Кети Чухров о трендах в мире и искусстве

Be Very Special

Женя Михайленко – как стать шеф-поваром до 30 лет и что случилось с нашей культурой питания