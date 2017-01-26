МВД планирует ограничить срок действия водительских прав

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Четверг, 26 января 2017, 18:10

В рамках имплементации европейских соглашений в Украине планируется внесение изменений в процедуры получения и пользования удостоверением водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Планируется, что новые водительские права будут содержать микрочип и действовать не более 15 лет.

"Сейчас в Главном сервисном центре МВД работают над разработкой законопроекта по имплементации директивы 2006/126/ЕС о водительских правах. Важно понимать, что директива несет рекомендательный характер. Наработки будут проходить консультации и обсуждения. Мы не придумываем какие-то несуществующие правила, а пользуемся опытом европейских стран. Новые внедрения направлены прежде всего на повышение безопасности на дороге", – отметила заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева.

Во второй половине 2017 года на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады подадут законопроект, согласно которому в удостоверениях появятся дополнительные категории. Сейчас они формируются. Срок их действия составит от 5 до 15 лет в зависимости от категории. Таким образом, водители категории "В" смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории "С" и "D" – только 5.

После завершения срока действия водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия. Прорабатывается также вопрос относительно подтверждения практических и теоретических навыков водителей, правда, это будет касаться исключительно профильных категорий.

По словам руководителя Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, при этом водители, которые на момент вступления в действие новых правил будут иметь удостоверение со сроком действия 30, 50 лет и бессрочные, смогут и дальше пользоваться своими удостоверениями согласно с указанным в них сроком.

Украинская правда

Темы: авто МВД законы
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Комментарии — 2
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IP: 178.92.10.---Adam Viter26.01.2017 18:53
Право на водіння повинні підтверджувати тільки ті учасники дорожнього руху, хто скоїв аварію, або грубо порушує правила дорожнього руху і це доведено. Це в основному п'яні водії, бувші і діючі прокурори, судді, міліціонери,... - для яких Закон не писаний.
МВС повинно обмежувати термін дії таких водійських прав законом. Пішов із міліції, прокуратури, інших силових відомств, на власні хліби, будь добрий, отримай водійські права заново, на загальних підставах і у законний спосіб.
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IP: 93.76.192.---Віктор Козоріз26.01.2017 18:31
Сама по собі заміна водійських посвідчень навряд чи вплине на підвищення безпеки дорожнього руху. Тому потрібно міняти не посвідчення, а корумповану і відсталу систему підготовки водів та Програму навчання в автошколах, яка суттєво відстає від реалій нашого часу. Водіїв, які систематично порушують Правила дорожнього руху, або скоїли ДТП з пострадалими треба направляти на повторне навчання і перездачу іспитів. Звичайно, за їхній кошт.
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