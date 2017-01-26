Руководству операции в Княжичах могут предъявить умышленное убийство - Луценко

Подозрение руководству операцией в селе Княжичи Броварского района Киевской области, в ходе которой произошла перестрелка между правоохранителями, могут расширить на ст.115 Уголовного кодекса "умышленное убийство".

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.



"Прошел ряд следственных действий, которые позволяют нам говорить об уточнении подозрения руководителям этой операции… У них у всех сейчас есть служебная халатность, которая привела к особо тяжким последствиям в виде погибших. Но после экспертиз оно может быть уточнено, в том числе предъявлением статьи 115 – "убийство", - рассказал Луценко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.



Вместе с тем генпрокурор отметил, что экспертизы еще не завершены.



Луценко также рассказал, что дом, возле которого была перестрелка, был ограблен после грабителей затем еще и правоохранителями.

"Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды – один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", - сказал он.



Кроме того, генеральный прокурор добавил, что расследуются также события во время задержания грабителей на окраинах Киева.



Как известно, во время спецоперации Национальной полиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в селе Княжичи под Киевом ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.



Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.



13 января заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко сообщил, что служебное расследование инцидента в Княжичах завершено - наказание получили 20 человек.