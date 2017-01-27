НАБУ нашло в экс- "айдаровца" Мельничука незадекларированную фирму
Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство в отношении нардепа Сергея Мельничука из группы "Воля народа" по подозрению в декларировании недостоверной информации.
Об этом свидетельствует постановление Соломенского суда Киева от 13 января.
Детектив НАБУ сообщил, что нардеп Мельничук не указал в электронной декларации долю в уставном капитале ЧП "Вазит" в размере 1,0 млн грн.
В то же время НАБУ располагает информацией, что нардеп Мельничук обращался в Национальное агентство по предупреждению коррупции с заявлением о внесении изменений в декларацию в связи с обнаружением ошибок.
НАБУ зарегистрировало уголовное производство по ст.366-1 УК - декларирование недостоверной информации.
Суд рядом постановлений дал НАБУ доступ к информации о регистрации и банковских счетах ЧП "Вазит", к электронной декларации нардепа и любым обращениям Мельничука в НАПК с момента подачи декларации.
В государственном реестре компаний Мельничук действительно значится соучредителем и директором фирмы "Вазит".
Предприятие "Вазит" зарегистрировано в Виннице и специализируется на оптовой торговле, строительстве, монтаже машин и оборудования.
"Украинская правда" пытается связаться с Мельничуком, но пока его телефон вне зоны досягаемости.
Как известно, экс-комбат "Айдара" и народный депутат от группы "Воля народа" Сергей Мельничук задекларировал 1 триллион гривен наличными (более $ 38 млрд).
Позже Мельничук обратился к НАПК с просьбой дать ему исправить данные о доходах 2015 года - с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен. Однако в реестре НАПК в декларациях Мельничука до сих пор отображается триллион гривен.
Мельничук утверждал, что задекларирует триллион гривен, чтобы доказать недостатки системы е-декларирования.
Ирина Салий, УП
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