Полозов пожаловался на ФСБ в Палату адвокатов

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Пятница, 27 января 2017, 14:55

Российский адвокат Николай Полозов, которого недавно в аннексированом Крыму задерживало ФСБ, подал заявления по факту незаконных действий органов ФСБ в Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Москвы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Посетил Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Москвы. Подал соответствующие заявления по факту незаконных действий органов ФСБ в отношении меня", - написал он.

Полозов отметил, что отдельно хотел обсудить в ФПА "ситуацию с моим коллегой Эмилем Курбединовим и в целом проблему препятствования силовыми органами осуществления адвокатской деятельности в Крыму".

Однако, по его словам, на ресепшене ему сказали: "Сегодня пятница, никого из руководства нет".

Как известно, 26 января адвоката крымских татар Эмиля Курбединова, которого оккупационная власть обвиняет в экстремизме, арестовали на 10 суток.

В среду задержали Николая Полозова. ФСБ пытается перевезти его из статуса адвоката в статус свидетеля, лишив таким образом заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова ключевого адвоката.

Украинская правда

Темы: Крым ФСБ Росcия
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