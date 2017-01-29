В Киеве перезахоронили останки Александра Олеся

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Воскресенье, 29 января 2017, 14:47

В Киеве состоялось перезахоронение праха украинского писателя и поэта Александра Олеся и его жены Веры, которые были перевезены в Киев из Чехии после эксгумации.

Панихида-прощание и перезахоронение прошли на Лукьяновском кладбище.

 
ФОТО иЗ FACEBOOK анны ГОПКО

Участие в панихиде приняли президент Петр Порошенко вместе с супругой, сообщает пресс-служба главы государства.

"В своих произведениях поэт не раз доносил, что именно внутренние распри и раздоры, неумение объединиться ради великой цели не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям", - отметил Порошенко.

Как известно, Александр Олесь долгое время жил и работал за рубежом, в 1944 году умер в Праге, где был похоронен на Ольшанском кладбище.

За место захоронения, по законам Чехии,  нужно платить 20 000 крон за 10 лет. Владимир Михайлишин, который платил ренту за могилу Александра Олеся, недавно умер и его похоронили там, где была могила украинского писателя. Останки писателя и его жены были эксгумированы и помещены в депозитарий кладбища. Средства на перезахоронение Александра Олеся выделило украинское правительство.

Темы: Киев
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