Луценко заявил о "чистке ГПУ от предателей" и задержании зампрокурора области

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании заместителя областного прокурора Кировоградской области по факту попытки подкупить военного прокурора.

Об этом Луценко сообщил 29 января.

"Генинспекция выходит на серьезный уровень. Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда", - сообщил Луценко.

Как сообщили в Центрально антикоррупционном офисе, речь идет об Алексее Варакине, который был задержан во время передачи взятки в сумме 1 тыс. долларов военному прокурору за то, чтобы последний не подавал иск в суд.

"Продолжаются следственные действия. Подозреваемого прокурора доставили в Киев", - говорится в сообщении. Также в ЦАО отметили, что супруга подозреваемого прокурора - Наталья Варакина - работает судьей Кировского райсуда. Кропивницкого.