США обвинили Асада в нарушении прекращения огня в Сирии

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Четверг, 5 января 2017, 02:37

Сирийский режим Башара Асада нарушает договоренность о прекращении боевых действий, обусловленных международными посредниками, для того, чтобы продолжать уничтожать оппозицию.

С таким заявлением выступил в среду пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Как мы уже увидели за последние 24-36 часов, режим злоупотребляет затишьем в боевых действиях для того, чтобы продолжать давить на оппозицию", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что это привычное поведение сирийского режима, когда любая договоренность о прекращении огня нарушается, иногда даже не начавшись.

"Это то, что мы имеем в этом случае", - отметил Кирби.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 31 декабря единогласно поддержал резолюцию в поддержку введенного ранее в Сирии режима прекращения огня при посредничестве РФ и Турции.

Темы: Сирия США
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