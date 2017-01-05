США обвинили Асада в нарушении прекращения огня в Сирии
Сирийский режим Башара Асада нарушает договоренность о прекращении боевых действий, обусловленных международными посредниками, для того, чтобы продолжать уничтожать оппозицию.
С таким заявлением выступил в среду пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.
"Как мы уже увидели за последние 24-36 часов, режим злоупотребляет затишьем в боевых действиях для того, чтобы продолжать давить на оппозицию", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что это привычное поведение сирийского режима, когда любая договоренность о прекращении огня нарушается, иногда даже не начавшись.
"Это то, что мы имеем в этом случае", - отметил Кирби.
Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 31 декабря единогласно поддержал резолюцию в поддержку введенного ранее в Сирии режима прекращения огня при посредничестве РФ и Турции.
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