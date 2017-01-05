Адвокат требует достать Пашинского из Альп для допроса

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Четверг, 5 января 2017, 11:33

Защита Вячеслава Химикуса требует от прокуратуры допросить депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского, который стрелял в человека.

Об этом адвокат Марина Паринова написала в Facebook вечером 4 января.

По ее словам, Химикус, лежа в постели с ранением, "отработал" по следственным действиям 12 часов, тогда как нардеп, по сообщениям СМИ, "наслаждается отдыхом в Альпах, возможно даже катался на лыжах".

"Считаем, что депутат должен быть безотлагательно допрошен, чего и потребуем официально завтра (5 января) от прокуратуры", – написала Паринова.

"Активных соотечественников, которые проводят рождественские каникулы в Альпах, просим при возможности передать эту информацию Пашинскому, а также присылать нам фото отдыха указанного лица", – добавила адвокат.

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IP: 46.219.220.---Kalaberda Lyubov05.01.2017 11:59
в Києві он морозище такий і снігопади - самі тобі гори, на Протасовому діти бавляться...........
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