СМИ: Байден в январе может посетить Украину

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Пятница, 6 января 2017, 03:45

Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев - 15 января", - сказал собеседник.

Других подробностей визита вице-президента США он не сообщил.

Как известно, в ноябре прошлого года на сайте Кабмина появилась новость о предстоящем визите Байдена в Киев. Однако через некоторое время эта информация была удалена с сайта.

Темы: США Украина
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