Россия сокращает войска в Сирии
Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли.
Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов, сообщает РИА Новости.
По словам Герасимова, корабельная авианесущая группа выполнила свои задачи, в частности, совместно с силами противовоздушной обороны в Сирии была создана единая система ПВО.
Герасимов напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.
Напомним, 14 ноября российский истребитель Миг-29 К разбился в Средиземном море во время выполнения операции на авианосце "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии.
5 декабря истребитель Су-33 потерпел крушение в Средиземном море во время посадки на авианосец "Адмирал Кузнецов".
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Якщо десь убавиться то прибавиться на Сході України. Штабним треба готуватись.
Думаєте "Адмірал Пі...дєцов" та "Пєдя Вялікій" запливуть на Донбас з Чорного моря ? )(уйлуша прибирає кораблі з Сирії, бо вони там нафік не потрібні, проти чабанів на пікапах безнадійно використовувати недоавіаносець та крейсер, хотів попонтуватись, але лише обіср...вся, втопив два-три літаки, задимів всю Європу і розсмішив весь світ - завдання максимум виконано, час і додому збиратись :)