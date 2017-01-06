Гидрометцентр предупредил, какие области занесет снегом больше всего

Морозный циклон покинет Украину 9 января, а самое большее количество осадков выпадет в южных областях.

Об этом на брифинге 6 января заявил директор Гидрометцентра Николай Кульбида, сообщает Укринформ.

"Циклон покинет Украину 9 января. Но интенсивность осадков уменьшится уже 8 января. То есть период циклона будет достаточно короткий", - сказал Кульбида.

По его словам, начиная с 10 января будет отмечаться постепенное повышение температурного режима по всей Украине.

Кульбида сообщил, что больше всего снежных осадков предполагается на территории Одесской и Николаевской областей.

Как предостерегали синоптики, 6-7 января ожидается резкое понижение температуры ночью до 13-19 градусов мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26 градусов мороза), днем до 11-17 градусов мороза, в юго-восточной части ночью и днем до 6-13 градусов мороза. В южных и восточных областях временами снег, местами сильный, метель, усиление ветра 15-22 м/с.

В Киеве 6-7 января ожидается прирост снежного покрова в пределах 10-15 см и понижение температуры до 15-18 градусов.

Как известно, 7 января в Киев не будут пускать грузовики.