Один боец получил ранения на Донбассе за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в рядах военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе погибших нет, один боец получил ранения в Луганской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник 6 января на ежедневном брифинге в Кризисном медиа-центре.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий погибших военных в рядах Вооруженных сил Украины не было. Один наш боец получил ранения – это произошло в районе Новозвановки", – проинформировал он.

"На луганском направлении сутки начались с мощного вражеского обстрела с использованием орудий 152- мм. За 10 минут боевики выпустили 50 артснарядов по украинским позициям, расположенным в районе поселка Троицкое. Вблизи Новозвановки противник выпустил 20 минометных мин", – сказал Мотузяник.

По его словам, применяют и тяжелое оружие – преимущественно ночью. В районе Новотошковки вел огонь снайпер, нарушали "тишину" и вблизи Станицы Луганской.

На донецком направлении боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня – преимущественно, в районе Авдеевки и Луганского на Светлодарской дуге. В целом выпустили 49 мин из минометов, из стрелкового оружия стреляли вблизи Зайцево.

"На мариупольском направлении обстрелы продолжались по всей линии столкновения от Красногоровки и Марьинки на севере через Троицкое, Павлополь и Гнутово к селам Водяное и Широкино на побережье Азовского моря. Почти все провокации сопровождались огнем из легкого оружия и лишь поздно вечером противник выпустил 5 минометных снарядов вблизи Марьинки", – сказал Мотузяник.

Алена Рощенко, УП