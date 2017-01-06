Разведка: Россияне в Новоазовске изнасиловали женщину и ограбили ее дом

8657 просмотров
1
Пятница, 6 января 2017, 13:29

Российские бойцы в оккупированном боевиками Новоазовске Донецкой области изнасиловали женщину, ворвавшись в ее дом и ограбив жилье семьи.

Такие данные украинских разведчиков сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на ежедневном брифинге 6 января.

"По информации Военной разведки, 5 января российские военнослужащие ворвались в дом местной семьи в Новоазовске, изнасиловали женщину и ограбили помещение", – заявил он.

"Такие вопиющие нарушения прав человека происходят в течение всей российской агрессии на востоке (Украины) и особенно участились именно сейчас из-за чрезмерного употребления алкоголя и ухудшения дисциплины среди российских военнослужащих и боевиков", – добавил Мотузяник.

"О недостатке дисциплины и мотивации вести войну против Украины свидетельствует и информация Разведки о том, что многие российские военные пытаются симулировать заболевания и избегать откомандирования на восточную Украину в рамках ротации российско-оккупационных войск в зимне-весенний период 2017 года", – сказал также он.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс права человека криминал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Один боец получил ранения на Донбассе за прошедшие сутки 6 января 2017, 12:44
Сутки в АТО: Боевики били 32 раза, один военный ранен 6 января 2017, 06:38
Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ 5 января 2017, 18:36
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 77.43.201.---Eugene Nifantov06.01.2017 15:03
Самое трагичное, что многие верят в этот шизофренический бред ...
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
НАБУ открыло дела из-за деклараций нардепа и 2 глав РГА
Адвокат: Институт сердца Тодурова за месяц "наварил" на лекарствах 148 тысяч
Один боец получил ранения на Донбассе за прошедшие сутки
Гидрометцентр предупредил, какие области занесет снегом больше всего
Все новости
От создателей

Мясная лавка и кафе. Первое заведение в Киеве, где сразу приготовят выбранное покупателем мясо

Музыка января

Лучшие концерты месяца