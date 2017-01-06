Разведка: Россияне в Новоазовске изнасиловали женщину и ограбили ее дом

Российские бойцы в оккупированном боевиками Новоазовске Донецкой области изнасиловали женщину, ворвавшись в ее дом и ограбив жилье семьи.

Такие данные украинских разведчиков сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на ежедневном брифинге 6 января.

"По информации Военной разведки, 5 января российские военнослужащие ворвались в дом местной семьи в Новоазовске, изнасиловали женщину и ограбили помещение", – заявил он.

"Такие вопиющие нарушения прав человека происходят в течение всей российской агрессии на востоке (Украины) и особенно участились именно сейчас из-за чрезмерного употребления алкоголя и ухудшения дисциплины среди российских военнослужащих и боевиков", – добавил Мотузяник.

"О недостатке дисциплины и мотивации вести войну против Украины свидетельствует и информация Разведки о том, что многие российские военные пытаются симулировать заболевания и избегать откомандирования на восточную Украину в рамках ротации российско-оккупационных войск в зимне-весенний период 2017 года", – сказал также он.

Алена Рощенко, УП