Сочельник в зоне АТО: 21 обстрел, 2 раненых бойцов

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Пятница, 6 января 2017, 18:53

В предрождественскую пору российско-оккупационные войска 21 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на всех направлениях.

Такие данные по состоянию на 18.00 6 января 2017 года обнародовал пресс-центр штаба АТО.
На мариупольском направлении – из минометов противник вел огонь – по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутовом, Водяном, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На луганском направлении – по Станице Луганской, Новотошковском и Новозвановке – из гранатометов.

На донецком – из минометов и крупнокалиберных пулеметов – по нашим позициям в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковского двое наших военнослужащих получили ранения.

Всего зафиксирован 21 обстрел, отмечают в штабе.

Украинская правда

Темы: АТО
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