Конгрессмены призвали Трампа быть трезвомыслящим насчет России

4833 просмотра
0
Понедельник, 9 января 2017, 03:40

Конгрессмены демократы и республиканцы в комитете по разведке в Палате представителей США поставили под сомнение, сможет ли Россия стать союзником Соединенных Штатов, как это считает избранный президент Дональд Трамп.

Об этом пишет Радио Свобода.

Республиканец Девин Нуньес, председатель комитета, сказал на телеканале Fox News Sunday, что хотел бы видеть дружбу США и России, но не знает, возможно ли это.

Конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил на CNN, что было бы замечательно, если бы Россия могла стать союзником США, но "это нереалистично, и мы должны быть ясными и трезвыми насчет намерений русских".

7 января в своем твиттере Трамп отметил, что развивать добрые связи с Россией – это хорошо, а не плохо. Только дураки, по словам Трампа, могут думать, что это плохо. В мире много проблем, некоторые из них можно решить совместно с Россией. Когда я стану президентом, Россия будет уважать США больше, чем она это делает теперь.

Темы: США Трамп Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Картер не исключает военного ответа за российские кибератаки 9 января 2017, 02:20
США готовы сбивать ракеты Северной Кореи 9 января 2017, 01:28
Трамп планирует крупнейшее расширение ВМФ со времен Холодной войны 9 января 2017, 01:01
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Трамп избрал главой нацразведки Дэна Коутса, которому запрещен въезд в РФ
АТО: 51 обстрел, под огонь артиллерии попали Широкино и Луганское
Картер не исключает военного ответа за российские кибератаки
Штаб: С тремя военными на линии разграничения пропала связь
Все новости
Образование

Как сделать хорошую школу?

Музыка января

Лучшие концерты месяца