В ДТЭК сказали, когда восстановят энергоснабжение Авдеевки

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Среда, 1 февраля 2017, 14:28

Энергохолдинг "ДТЭК" Рината Ахметова рассчитывает восстановить энергоснабжение Авдеевки Донецкой области в течение среды-четверга.

Об этом сообщил журналистам директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК-Энерго" Игорь Маслов, передает "Интерфакс-Украина".

"В 12:04 (среды – УП) мы получили разрешение на работу. Две бригады приступили к осмотру линий (электропередачи – УП). ОБСЕ сопровождает и это дает надежду, что "зеленый коридор" не будет нарушен… Если повреждения окажутся несложными, а именно - будут оборваны провода, мы восстановим сегодня до конца светового дня", - сказал он.

В то же время, отметил Маслов, в случае повреждения опоры ЛЭП времени понадобится больше. "Мы укомплектованы. Есть опоры для замены, но это займет больше времени. В таком случае мы завершим работы завтра", - сказал он.

Директор по дистрибуции добавил, что помешать этому плану могут только возобновившиеся обстрелы и попавшиеся на маршруте обследования минные поля.

Как сообщалось, в среду в Авдеевке наступило перемирие. Его цель – дать возможность ремонтным бригадам восстановить энергоснабжение города. Режим "тишины" продлится до 17:00.

Темы: Авдеевка энергетика ДТЭК
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