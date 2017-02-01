Из-за обстрелов 3 села на Луганщине без света, ремонтники не могут выехать

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Среда, 1 февраля 2017, 14:35

ООО "Луганское энергетическое объединение" не может осуществить выезд ремонтных бригад к поврежденным в результате обстрелов электросетям из-за отсутствия топлива и денег на счетах.

Об этом 1 февраля сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу компании.

По данным компании, масштабные повреждения из-за обстрелов в среду утром получили электросети и оборудование в Новоайдарском и Попаснянском районах, которые соответственно обслуживаются облэнерго.

Результатом стало обесточивание города Золотое-1, сел Трехизбенка и Врубовка с суммарным количеством абонентов более 1250.

В компании объясняют, что их ремонтные бригады не могут выехать на место аварии, поскольку из-за отсутствия средств на счетах ЛЭО в ресах не имеют горючего.

"На данный момент ресы и райгосадминистрации соответствующих районов ищут решение", - поясняется в сообщении.

В пресс-службе также обращают внимание, что ЛЭП и оборудование повреждены в результате обстрелов со стороны неконтролируемой территории. ЛЭО во исполнение постановления Кабинета министров поставляет электроэнергию на НКТ и Попаснянский водоканал, который качает воду преимущественно на НКТ.

Отмечается, что облэнерго неоднократно обращалось к Кабмину с просьбой отменить возложенное на компанию постановлением №263 от 7 мая 2015 года обязательство поставлять электроэнергию на НКТ, поскольку еще с июля 2016 года компания утратила возможность осуществлять там хозяйственную деятельность в связи с вооруженным захватом своих активов.

По состоянию на 1 января 2017 долг ЛЭО перед "Энергорынком" составляет около 4,7 млрд грн.

Потребители задолжали компании около 5,4 млрд грн, из них более 80% – долг НКТ. В декабре-2016 безоплатный переток электроэнергии на НКТ обошелся ЛЭО в 274,6 млн грн, в январе-2017 он также составил около 270 млн грн.

"Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.

Темы: Луганская область терроризм
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