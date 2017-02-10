В Раде зарегистрировали постановление об отставке Гройсмана

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Пятница, 10 февраля 2017, 17:37

В Верховной Раде зарегистрировали постановление 12 депутатов из "Батькивщины" об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Верховной Рады.

Среди 12 депутатов также лидер фракции Юлия Тимошенко.

Текст постановления пока не опубликован.

Как известно, новый президент США Дональд Трамп виделся с экс-премьером Украины, а ныне лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко в Вашингтоне 2 февраля во время молитвенного завтрака.

Washington Post со ссылкой на Белый дом писал, что "президент и бывший премьер имели короткую неформальную встречу и сделали фото на приеме перед молитвенным завтраком". А источники "ВВС Украина" среди американских советников Тимошенко говорили, что лидер "Батькивщины" ждала Трампа возле туалета, а затем их провели в небольшой офис.

Сама Тимошенко утверждает, что ее встреча с президентом США Дональдом Трампом состоялась в официальной обстановке.

Украинская правда

Темы: Тимошенко Батькивщина Гройсман
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IP: 91.225.121.---DND10.02.2017 18:07
Всіх нардупів на вибори включно з ватним президентом. А гройсмана в останню чергу. Для чого годувати дармоїдів і ідіотів?
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