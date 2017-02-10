Порошенко заявляет, что украинская армия на Донбассе только обороняется
Действия украинской армии в Авдеевке носят характер вынужденной обороны.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает УНИАН.
По его словам, это подтверждают спутниковые снимки НАТО и перехваченные переговоры боевиков. "Не верьте, что якобы нашим (военным) запрещено стрелять в ответ. Когда есть реальная необходимость, когда нет иного выхода – все необходимые приказы уже поступили и безупречно выполняются. Под Авдеевкой это было четко доказано", - сказал президент.
При этом Порошенко подчеркнул, что действия Киева носят оборонный характер, и он не позволит Москве разделить ответственность.
"Мы это можем доказать любому: переговоры боевиков, перехваченные нашей разведкой; это можно увидеть на спутниковых снимках, которые есть в распоряжении наших партнеров по НАТО; время и точка начала обстрелов зафиксированы контрбатарейними радарами, которые мы получили из США", - сообщил Порошенко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил власть Украины в обстрелах Авдеевки.
Миссия ОБСЕ заявляет, что обе стороны нарушают перемирие на Донбассе.
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